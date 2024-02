Volley In Prima Divisione trasferta insidiosa. Il Podenzana nella tana del Rainbow Spezia Il Podenzana Tresana Volley affronta il Rainbow Spezia in una partita di Prima Divisione femminile ligure. La squadra è in quarta posizione e dovrà evitare cali di concentrazione. Altri incontri completano la nona giornata del campionato. La classifica attuale è riportata.