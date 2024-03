Volley, in serie c appuntamento da non perdere stasera (ore 21) al palazzetto dello sport. Massa Carrara cerca un risultato di prestigio contro la corazzata Torretta Livorno La Pallavolo Massa Carrara affronta il Torretta Volley Livorno in Serie C, cercando di riscattarsi dopo una serie di sconfitte. Anche la squadra di Serie D gioca contro il Metodo Camaiore Volley. Nel settore giovanile, la squadra under 19 lotta per ottenere punti nella fase regionale.