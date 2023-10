Volley In Serie C femminile decolla il campionato. La Robur tradita dall’emozione contro il Delfino

Robur Massa

2

Delfino Pescia

3

ROBUR MASSA: Bertozzi, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Giulianelli, Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita. All. Ramori.

DELFINO PESCIA: Bechini, Bettaccini, Biagi, Bontà, Castiglioni, Ceragioli, D’otre, Menicocci, Palmentieri, Rossi, Sentieri, Tamburini. All. Fiori.

Arbitro: Alice Del Freo.

Parziali: 21-25, 22-25, 25-15, 25-21, 10-15.

MASSA – Il ritorno nella Serie C femminile della Robur Massa non è stato “bagnato“ da una vittoria ma alla fine le ragazze del coach Massimo Ramori sono riuscite quanto meno a portare a casa un punto. E’ stato un avvio complicato al Palazzetto dello Sport di Massa per le biancorosse che, forse un po’ emozionate dal debutto nella nuova categoria, pur lottando hanno finito per perdere con parziali alti i primi due set. Quando la situazione sembrava ormai compromessa è uscito fuori quel carattere che ha consentito lo scorso anno alla squadra massese di ottenere l’ambita promozione.

La capitana Tomaino e le sue compagne hanno vinto di slancio il terzo set e si sono aggiudicate anche il quarto parziale. Rimesse le cose a posto alla Robur è mancata un po’ di lucidità nel tie-break conclusivo.