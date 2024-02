Volley In Serie C femminile. La Robur Massa finisce nella rete del Defino Pescia

Delfino Pescia

3

Robur Massa

1

DELFINO PESCIA: Bechini, Bettaccini, Biagi, Bindi, Bontà, Castiglioni, Ceragioli, D’otre, Maltagliati, Menicocci, Palmentieri, Rossi, Sentieri, Tamburini. All. Fiori.

ROBUR MASSA: Ferrara, Fusani B., Fusani G., Gallina, Kice, Magnani, Margjoni, Pucci, Seni, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Valente. All. Ramori.

Arbitro: Bianca Giannini.

Parziali: 25-17, 25-14, 24-26, 25-23.

PESCIA – Trasferta infruttuosa per la Robur Massa che si è svegliata troppo tardi nella gara valevole per la 12ª giornata del campionato femminile di serie C. La squadra del coach Massimo Ramori, priva di alcune giocatrici, non ha avuto il giusto approccio contro la DelfinoPescia finendo per perdere malamente i primi due set. La musica è cambiata decisamente nei parziali seguenti. Con una bella reazione le biancorosse si sono rimesse in scia nel terzo set, vinto ai vantaggi. Vantaggi che sono, invece, risultati fatali nel quarto e ultimo gioco. Le massesi sono tornate così a mani vuote da Pescia mentre nella gara d’andata erano quando meno riuscite a portare il match al quinto set guadagnando un punticino. La classifica continua a non sorridere alle “tartarughe“ che rimangono ultime con 4 punti. Sabato la Robur Massa giocherà alla palestra della Bertagnini (ore 21), contro la capolista Mcdonal’s Volley Porcari.

Nella foto, il capitano Alessandra Tomaino