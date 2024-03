Volley, In Serie C maschile Massa Carrara “demolisce“ la Torretta Cei: "Ho un gruppo che non molla mai"

Massa Carrara

3

Torretta Livorno

0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

TORRETTA VOLLEY LIVORNO: Costa, Del Mastio, Galoppini, Gianassi, Liuzzo, Malacarne, Mattolini, Olmi, Pribaz, Riposati L., Riposati M., Romanacci, Tellini, Vassena. All. Fabbri.

Arbitri: Menicucci e Gagli.

Parziali: 25-15, 25-12, 26-24.

MASSA – Vittoria di prestigio per i ragazzi di Luca Cei che nel campionato di Serie C hanno messo sotto quella che era la seconda forza del girone, scesa adesso al terzo posto. Partenza sparata dei massesi che col sestetto base e Aliboni libero hanno dominato il primo set ed ancor più il secondo. Il Torretta ha provato a rientrare in partita nel terzo parziale con i padroni di casa che, però, hanno gestito bene i momenti difficili; si sono guadagnati un paio di palle per chiudere il match ed al secondo tentativo ci sono riusciti ai vantaggi.

"Quello di cui sono contento è che nonostante la classifica per noi sia ormai chiusa tra il quarto e il sesto posto i ragazzi stanno continuando a venire in palestra e a darsi da fare – ha spiegato il coach Cei –. Si vede un ottimo spirito e un ottimo impegno durante la settimana, cosa sempre avvenuta ma non scontata dopo le ultime sconfitte con Migliarino e Cecina che ci hanno spezzato le ambizioni di poter rientrare nel treno playoff. Abbiamo ancora due partite e la prossima, sabato, sarà in casa del Fucecchio con cui ci giochiamo di fatto il quarto posto".

Gianluca Bondielli