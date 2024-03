Volley In Serie C maschile. Massa Carrara ko. Brutta prestazione contro il Cecina La Pallavolo Massa Carrara subisce una sconfitta 3-0 contro il Volley Cecina in serie C maschile. Massa Carrara ha faticato in attacco e battuta, mentre Cecina si è dimostrata più determinata. Il coach Cei ammette un passo indietro, elogiando le prestazioni di Rustighi e Bibbiani. Classifica: 39 Migliarino; 36 Livorno; 35 Cecina; 27 Massa Carrara.