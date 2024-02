Volley In Serie C maschile. Massa Carrara super. Piegata la Folgore. Cei: "Bravi i ragazzi»

Pallavolo Massa Carrara

3

Folgore san miniato

0

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

FOLGORE SAN MINIATO: Anselmi, Baronti, Bertolini, Bini, Buldrini, Capponi, Centi, Coltelli, Doveri, Nieri, Polidori, Tuccini. All. Saielli.

Arbitri: Rocco e Fiumara.

Parziali: 25-14, 25-17, 25-14.

MASSA – Ha messo insieme la quarta vittoria di fila senza perdere neanche un set la Pallavolo Massa Carrara, sempre più a suo agio nel campionato maschile di Serie C. Non c’è stata partita contro la Folgore del suo ex coach Saielli. Gli apuani hanno vinto i tre set in fotocopia lasciando le briciole agli avversari. Un’efficace prestazione in battuta ha permesso ai padroni di casa di avere una buona organizzazione muro/difesa creando un ampio margine di distacco nelle fasi iniziali di ogni set.

"I ragazzi sono stati bravi a mantenere la concentrazione e la determinazione alta per tutti e tre set, cosa non scontata – ha commentato il coach Luca Cei –. Ora ce la vedremo col Cus Pisa, squadra esperta con diverse individualità". Massa è partita col sestetto composto da Podestà, Briglia, Mosca, Bagnoli (nella foto), Rustighi, Passino e Aliboni libero. In classifica resta a terza a 23 punti dietro a Migliarino (29) e Livorno (25).