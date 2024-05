Volley. La Benedetto sbanca Modena. Mercoledì match point per la finale

La Benedetto Volley fa sul serio. Dopo aver centrato i playoff in extremis grazie alla vittoria ottenuta contro l’Univolley Carpi nello scontro diretto dell’ultima giornata di regular season, la squadra di Boncompagni conferma le proprie ambizioni sbancando la palestra della scuola media Cavour di Modena, il fortino della Maritain che aveva chiuso in seconda posizione il girone C di serie D. Un successo mai in discussione quello della Pasquali, nonostante nel secondo set i padroni di casa della Maritain abbiano rimesso provvisoriamente il match in equilibrio. Un passaggio a vuoto che ha avuto l’effetto di scatenare la Benedetto Volley che nel terzo e quarto set ha messo il turbo chiudendo i conti in maniera piuttosto netta (19-25 e 14-25). "Era una gara che temevamo, contro un avversario molto ben organizzato in fase break point, con una battuta molto efficace e un muro compatto e difficile da superare – sottolinea coach Ulisse Boncompagni –. È stato un 1-3 prezioso, che ci porta a gara 2 tra le mura amiche con un po’ più di tranquillità e sicurezza". Appuntamento mercoledì alle 21,15 a Corporeno.