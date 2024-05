VOLLEY. La Kabel chiude nella tana dei Lupi

Un derby per chiudere la stagione. Ultima in trasferta del campionato di serie B nazionale per la Kabel. Si gioca oggi alle 18 al PalaParenti (arbitri Sabia e Landini) e per la squadra di coach Novelli (foto) gli avversari sono i cugini di Santa Croce. Gara da fine stagione per Prato e anche per i giovani Lupi. La Kabel, retrocessa, non ha più niente da chiedere al torneo. Santa Croce, salva, ma con l’ambiente concentrato sull’annunciata cessione del titolo di A2, lo stesso. Squadra giovane, come da tradizione, quella dei Lupi ma anche formazione talentuosa, anche questo come da tradizione. Santa Croce è reduce dal successo per 3-0 contro Livorno, Prato dal 3-1 inflitto a Foligno. Gara senza pressioni e quindi ci si può attendere spettacolo. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Tempestini, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Sottani, Noferi. All. Novelli.