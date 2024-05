Volley. La Pallavolo Bologna rinuncia alla A3. Il club proverà a ripartire dalla B1

Terremoto in casa Pallavolo Bologna. Un’altra brutta notizia per il volley bolognese, dopo la retrocessione in B1 del Volley Team Bologna e la rinuncia al titolo di B1 da parte della Fatro Ozzano, che ripartirà dalla serie C: anche la Pallavolo Bologna rinuncia al titolo di serie A3 maschile. Il club rossoblù cercherà un titolo di serie B, con l’idea di puntare sui ragazzi del settore giovanile, che nell’ultima stagione hanno centrato un secondo e un terzo posto in serie C ottenendo le qualificazioni alle finali nazionali con gli Under 17. L’idea è avviare un nuovo ciclo impostato sui giovani, includendo da protagonisti Ronchi e Serenari (lo scorso anno in pianta stabile nel roster), richiamando Oliva, due anni fa quarta banda e inserire solo uno o due giocatori da fuori: contenimento dei costi e crescita dei prodotti interni. Solo un paio di settimane fa la società della presidente Velabri e del gm Andrea Cappelletti avevano annunciato la conferma del tecnico Francesco Guarnieri dopo la salvezza agguantata ai playout e due giorni fa l’addio di Sitti e Brunetti e le trattative per il rinnovo di Baciocco e Aprile. Tra mercoledì e ieri, il colpo di scena e la doccia gelata.

Si sono resi necessari nuovi confronti tra dirigenti, dal momento che le trattative di rinnovo facevano registrare aumenti e prospettavano una crescita del budget del 20-30 per cento rispetto allo scorso anno. Pur confermando il budget da 350-400mila euro, il rischio, causa aumento dei costi di tesseramento, sarebbe quello di presentarsi ai nastri di partenza della prossima A3 con una squadra non competitiva o con la necessità di assumersi rischi di debiti che in chiave futura metterebbero in pericolo la società. Di fronte a questo, la Pallavolo Bologna ha contattato gli sponsor e comunicato la scelta di rinunciare alla A3.

Ieri ha contattato il tecnico per spiegare la scelta e chiedere di rimanere. Guarnieri si è preso comprensibilmente qualche giorno per riflettere sul da farsi. La Pallavolo Bologna tratta uno scambio di titolo con Ferrara e non è escluso che possa avere contatti nelle prossime ore con Mirandola, società con cui ha disputato il playout salvezza e che vorrebbe tentare per il terzo anno l’avventura in serie A. Se Bologna non dovesse trovare un titolo di B, rinunciando alla A3, si troverebbe a ripartire dalla C.

Ieri sera, poi, prima di cena: il comunicato ufficiale della società.