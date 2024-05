Volley, la seconda formazione centese festeggia il salto in serie D. E sabato gioca il team di Boncompagni, in lizza per la serie C. Benedetto promossa, ora tocca alla prima squadra

La Benedetto Volley è in piena corsa per la promozione in serie C maschile, tanto che tra la squadra targata Pasquali e il grande traguardo c’è solo la Stadium Mirandola. La Cento pallavolistica attende con ansia la finale playoff di serie D, ma nella città del Guercino c’è un sestetto che ha appena festeggiato la promozione in serie D. La Pasquali di coach Simone Frigato ha infatti brindato al salto di categoria grazie alla vittoria dei playoff di Prima Divisione maschile dopo una appassionante finale col San Pio X A. Sono servite tre gare alla Benedetto Volley per spuntarla. Non è stata una passeggiata per la squadra di Frigato, che nella finale playoff ha perso gara 1 davanti al proprio pubblico (2-3), per poi rimettere in equilibrio la serie sul campo del San Pio X A con lo stesso punteggio (2-3). A quel punto, la Pasquali ha dimostrato la propria superiorità giocando la partita perfetta e chiudendo con un netto 3-0 (25-16, 25-21, 25-18). Una grande soddisfazione per il giovane organico guidato da Simone Frigato, che in semifinale non aveva lasciato scampo alla Sama Portomaggiore. E adesso a Cento tutti i riflettori si spostano sulla squadra di Boncompagni, che sabato prossimo a Mirandola disputerà gara 1 della finale playoff contro la Stadium. Non resta che incrociare le dita, nella speranza che la Benedetto Volley possa presto festeggiare una clamorosa doppia promozione.

s.m.