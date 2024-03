Volley, la squadra del giorno. Maria Novella Ferri fa vincere gli uomini. Con lei al timone l’Urbino conquista la D

Il Cus Urbino, volley maschile, è stato promosso in serie D. Un salto di categoria che assomiglia a una favola a lieto fine che parte da lontano. Prima del Covid, nel 2019, il presidente del Centro Universitario Sportivo di Urbino, Gianluca Antonelli ha creduto nella possibilità di costruire una squadra che potesse partecipare non solo ai Campionati Studenteschi Universitari, ma soprattutto ad un campionato federale. Nella stagione 2019-20 purtroppo la pandemia ha bloccato la conclusione della stagione agonistica del campionato di I divisione provinciale, ma la determinazione del presidente, che ha affidato la squadra ad un’allenatrice, Maria Novella Ferri, ha permesso alla squadra del Cus Volley Maschile di proseguire in questa avventura. Dal 2021 Francesco Macrì, prima capitano, poi assistente allenatore e dirigente, Giovanni Panichelli (capitano), Armando Lenti, Luca Signorini, magistralmente guidati in cabina di regia da Alessandro Merler (scuola volley Trento) hanno saputo coinvolgere due giovani urbinati, Gianluca Duranti (classe 2008) e Gabriele Ricciarelli, e altri atleti come il cervese Macello Poggi e addirittura due "stranieri", provenienti da Pesaro, Alberto Filippini ed il libero Andrea Calandrini.

Nel maggio 2023 i ragazzi del Cus hanno perso la finale playoff promozione contro Mercatinese Volley, ma l’obiettivo della stagione 2023-24 era di ripetersi e magari anche migliorarsi. L’avvio di stagione è stato un po’ altalenante, poi però il campo ha iniziato a dare i suoi frutti: "Dopo le prime quattro giornate avevamo due sconfitte e due vittorie all’attivo – spiega l’allenatrice Maria Novella Ferri – poi gli assetti in campo sono cambiati e le vittorie si sono susseguite fino all’avvio della fase di ritorno. A quel punto, visti i risultati anche dagli altri campi, io e Francesco Macrì ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che le carte per poter vincere il campionato, guadagnarsi la Promozione in serie D, erano tutte sul tavolo. Solo noi avremmo potuto lasciarci sfuggire il sogno". Il sogno si è realizzato, già dalla vittoria contro Montesi Volley Pesaro sabato 9 marzo, però la consacrazione della promozione è arrivata a Fano, mercoledì 13 marzo. "Ho solo tre parole da dire – aggiunge il presidente Gianluca Antonelli – siamo molto orgogliosi".

b.t.