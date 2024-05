Volley. Le ragazze dell’Ama stasera si giocano la promozione in B2

Un verdetto è atteso per oggi: in Serie C femminile si gioca gara-3 dei play-off promozione, alle 21 a San Martino tra l’Ama e il Progresso Castel Maggiore. Chi vince sale in B2, la perdente esce dalla porta, ma rientra dalla finestra nei play-off di recupero. Sempre in tema play-off, scendiamo in Serie D femminile, dove la Saturno Guastalla affronta a Parma alle 18 lo Sport Club: è gara-1 della finale, la seconda martedì 14 a Guastalla, eventuale terza a Parma sabato 18. Qui è ancor più semplice, chi vince due partite sale in C, l’altra resta in D.

L’ultima di campionato di B maschile vede l’Ama San Martino ospitare alle 18 la Spezzanese. In B1 femminile alle 18 si giocano Tirabassi e Vezzali-Rimonti Genova e Garlasco-Giusto Spirito Rubierese. Rubiera se vince da 3 punti è seconda, in caso contrario è terza, ma comunque ai play-off dove l’aspetta un triangolare di sola andata con la vincente in A2.

In B2 reggiane in trasferta dalle 21: Calenzano-Fos Wimore CVR per finire in bellezza (comunque quinte) e Marsciano-Arbor Interclays per evitare di scivolare dal sesto all’ottavo posto. In Serie D maschile si gioca l’ultima di regular season. San Nicolò-Scandiano alle 18,30, con locali promossi e ospiti in cerca dei play-off. Giocata nel girone A, Naytes Vaneton Interclays-Cus Parma 2-3 (23-25 20-25 25-22 25-17 11-15) e nel girone B San Pio X Ferrara-BRV Almet 2-3 (28-25 27-25 18-25 25-23 12-15).

c.l.