Volley, le sfide in programma per le squadre pistoiesi

Pistoia, 27 aprile 2024 – L’appuntamento decisivo, da non fallire: un nuovo confronto diretto, ancora una volta fuori casa: un unico risultato possibile, la vittoria. L’undicesima giornata di ritorno, terz’ultima totale, della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2, ha in cartellone l’incontro-salvezza tra l’Autostop Trestina (Perugia) e il Pistoia Volley La Fenice (questa sera dalle 21 al palazzetto dello sport Trestina di Città di Castello). Testa e cuore nella località umbra, ma pure orecchio – solo alla fine, si spera – rivolto alle tribune, per conoscere il risultato delle altre gare che interessano: Samer Marsciano – Fos Wimore Cvr Reggio Emilia ed Emmegel Calenzano – Rinascita Volley Firenze.

Al momento, a tre turni dal termine della stagione regolare, la classifica, per quanto concerne la corsa-salvezza, recita così: Trestina 29, Marsciano 27, Calenzano e La Fenice 23. Nove punti complessivi in palio, si salvano due squadre e, ovviamente, Pistoia si augura di essere una di esse. Coach Vittorio Bertini e il gruppo fuxiablu si sono ripresi proprio nel finale di torneo e non vogliono mollare proprio ora. Appare recuperata pure Margherita Cicchitelli, tra le più positive dell’ultimo scorcio d’annata, che sabato scorso aveva accusato una lieve distorsione alla caviglia. Resta soltanto da giocare (e vincere).

Serie C donne

Ultima, determinante, giornata della regular season di C femminile, primo turno d’andata dei playout di serie C maschile: per le formazioni pistoiesi è in gioco la permanenza in categoria. Nel girone B di serie C donne, ha un unico risultato il Volley Aglianese, ottavo in graduatoria con 18 punti: per salvarsi deve battere nettamente in casa, oggi dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, Montelupo, sesto a 26, ormai tranquillo. Altrimenti la compagine, allenata per il secondo anno consecutivo dal pratese Marco Targioni, rischia i playout. Alla stessa ora, ma a Firenze, «spareggio-salvezza» tra Firenze Ovest Pallavolo, settimo per quoziente-set con 18 punti, e Montebianco Volley Pieve a Nievole, nono sempre a quota 18. Anche in questo caso, le atlete pievarine sono «costrette» a vincere e sperare nei risultati altrui. Nello stesso girone, chiude sul campo della Cenerentola Calenzano (fischio d’avvio alle 18), il Blu Volley Quarrata, protagonista di una buona stagione, ma non ottima (da centrare i playoff). Quarrata, che ha un forte desiderio di tornare nelle categorie nazionali, B\2 e B\1: ci riproverà nella prossima annata. Nel maschile, iniziano i playout per la Zona Mazzoni Pistoia, impegnata dalle 18 ad Arezzo sul parquet del Tesi Volleyarezzo. Ritorno sabato 4 maggio a Pistoia, eventuale bella sabato 11 ad Arezzo.

Serie D donne

Tutte in campo: terz’ultima di regular season di serie D donne per Progetto Volley Bottegone, AM Flora Buggiano e Volley Aglianese-2, con la prima a caccia del secondo posto (per migliori playoff) e le altre due alla ricerca dei punti per mantenere la categoria, andata dei playout di D maschile per il Delfino Pescia. Nel gruppo B di serie D femminile, dalle 18 a Santa Maria a Colle, Libertas System Volley – Bottegone, con le ragazze del tecnico Michele Barbiero che vogliono la seconda piazza matematica. Dalle 18 a Montelupo Fiorentino, l’AM Flora affronterà le padrone di casa: urgono punti-salvezza, ma il momento è delicatissimo visti i tanti problemi di organico e la condizione psico-fisica non particolarmente brillante.

Ci si affida all’allenatrice Alessandra Pellegrini, sin qui la sorpresa positiva dell’annata. Nel girone C, dalle 21 al Pala Capitini di Agliana, l’Aglianese del trainer Luca Lazzarini se la vedrà con la Fenice Meoni Migliarino capolista. «Non abbiamo nulla da perdere: dobbiamo dare tutto. Le pisane sono molto forti – sostiene Lazzarini –, ma noi abbiamo bisogno di punti». Nel settore maschile, dalle 21 ad Alberghi di Pescia, la Pallavolo Delfino ospita il Firenze Volley. Ritorno sabato 4 maggio a Firenze, eventuale bella sabato 11 maggio in Valdinievole. «Aspettiamo fiduciosi», le parole della diesse pesciatina Valentina Maltagliati.