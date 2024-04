Volley. Lube, terza l’under 17 al torneo di Pordenone

Con la primavera si entra nella fase più interessante dell’attività agonistica giovanile e Pasqua nel volley è sinonimo di "Cornacchia World Cup", il prestigioso torneo di pallavolo internazionale che si disputa a Pordenone. In Friuli sono giunte poco meno di 100 squadre (con ragazzi e ragazze nati tra il 2005 e il 2007) da tutta Italia ma anche dal resto d’Europa, Dubai, persino da Stati Uniti, e Canada. La Lube ha schierato la sua Under17 ed il gruppo allenato da Gianni Rosichini si è messo al collo la medaglia di bronzo. Un terzo posto di qualità, positivo, anche se resta un po’ di rammarico perché Civitanova ha espresso la miglior pallavolo assieme a Padova, proprio i veneti però l’hanno estromessa in semifinale e poi si sono aggiudicati la blasonata kermesse. I Lubini in dettaglio hanno aperto sconfiggendo gli inglesi del Leeds Gorse, la Pallavolo Motta e i polacchi della SMS Sparta Krakow. Avanzati ai quarti di finale hanno steso senza alcuna difficoltà Belluno per 2-0, fatale invece è stata la successiva sfida, l’unica sconfitta, incassata al fotofinish con la Kioene Padova. Sotto di un set (20-25), la Lube ha riequilibrato l’incontro (25-16), ma poi ha ceduto al tie-break (13-15). Nella finalina ha quindi superato 2-0 i pari età della nazionale ungherese con parziali 25-11 e 25-16. Questa la rosa dell’Under17 biancorossa protagonista al "Cornacchia World Cup" di Pordenone: Gianluca Cremoni, Diego Dolcini, Andrea Giani, Matteo Iurisci, Samuel Lanciotti, Filippo Laraia, Nico Pasqualini, Riccardo Piercamilli, Gabriele Spina, Mattia Vagnini, Diego Zamparini, Nicola Zara. Allenatore Gianni Rosichini, vice allenatore Alessandro Paparoni; team manager Massimiliano Montecchiari; manager Giordano Pastocchi.

Andrea Scoppa