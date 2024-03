Volley. L’Upc Sdh in risalita ospita Foligno. Vp Caniccia, c’è l’ostacolo Trestina

Si entra nell’ultimo terzo della stagione nei campionati nazionali di pallavolo. E le versiliesi ci arrivano col vento in poppa, forti di un avvio di 2024 da applausi.

Serie B. Nel girone F del campionato maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese sta continuando a risalire la classifica. La 19ª giornata apparecchia uno scontro da non fallire per i biancoblù, che domani alle 18, al ’PalaCamaiore’, ospitano Italchimici Foligno (arbitrano Pazzi-Ricchi): settima contro nona, con una forbice di soli due punti a separarle.

Serie B2. Sfida abbordabile, almeno sulla carta, per il sorprendente Vp Canniccia nella 19ª giornata del girone G femminile. Le seravezzine, in serie positiva da otto partite (l’ultima sconfitta risale al 9 dicembre a Calenzano) e seconde in classifica alla caccia della capolista Arezzo, oggi alle 18 ospitano Trestina al ’PalaGreco’ (arbitrano Biniaszewski e Bertonelli). Nel frattempo, Arezzo andrà a giocare a Reggio Emilia, in attesa dello scontro diretto che il Vp Canniccia disputerà in casa dopo la sosta di Pasqua.

Serie C. Un’Oasi in salute (le ragazze di Alessandro Francesconi si sono rialzate vincendo le ultime tre partite consecutive) nella 18ª giornata del girone C vola in trasferta: le viareggine scenderanno in campo oggi alle 18 al ’PalaGolfo’ di Follonica (arbitra Piro) per affrontare un avversario sui generis: le maremmane hanno un rapporto complicato col proprio parquet, dove non vincono addirittura dal 18 novembre.

Serie D. Nella 19ª giornata del girone C femminile, il programma si apre oggi alle 17,30 con l’Oasi che accoglie al Piaggia (arbitra Turturro) l’Aglianese: ultima contro penultima. Domani alle 18 tocca invece alla Jenco, impegnata alla palestra comunale di Filattera contro Orsaro (arbitra Barbieri). Nel girone B maschile, invece, il Metodo Camaiore ospita il Dream Volley Migliarino, seconda della classe, stasera alle 21 alla palestra delle ’Gaber’ di Lido di Camaiore (arbitra Piras).