Volley maschile A3

Cresce l’attesa per lil derby emiliano di A3, che martedì 26 metterà di fronte Wimore Salsomaggiore Terme e Stadium Mirandola, ultima e penultima in classifica. Torna una sfida che si è giocata moltissime volte nei tornei cadetti, anche se dalla parte parmense con diverse società, Salsomaggiore che cerca di rinverdire almeno un po’, i fasti di un tempo. Sono quindici i precedenti con squadre parmensi, negli ultimi vent’anni di campionati, dodici contro formazioni cittadine, e tre contro Busseto, con un bilancio di undici successi nelle tredici gare giocate tra i cadetti, mentre i due precedenti della passata stagione, sono andati entrambe alla formazione parmense, che quest’anno si è spostata a sua volta in provincia: in pratica la Stadium non vince a Parma da due anni e mezzo, ma questa volta è costretta a farlo, per interrompere una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive, che ha fatto precipitare i gialloblù in una classifica estremamente precaria, che se perseguita porta dritta in serie B, situazione lontanissima dalle aspirazioni della società della Bassa, alle prese con una crisi tecnica estremamente pericolosa.