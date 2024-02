Volley Maschile A3

san donà

3

modena

0

(25/17 25/21 25/22)

PERSONAL TIME SAN DONÀ: Giannotti 18, Umek 14, Iorno 6, Tulone 2, Favaro 2, Guastamacchia 10, Bassanello (L1), Cunial 8, Paludet, Tuis, n.e. Parisi, Trevisiol, Lazzaron, Lazzarini (L2); Moretti.

STADIUM MIRANDOLA: Rossatti 9, Rustichelli R. 7, Albergati 13, Nasari 11, Scaglioni 1, Quartarone, Scarpi (L1), Bevilacqua, Bombardi, Schincaglia, n.e. Capua, Gozzi (L2), Rustichelli M., Scaglioni; all.: Mescoli.

Arbitri: Prati (PV) Sessolo Maurina (TV).

Note: Durata set 27’ 27’ 28’ per un totale di 82’; San Donà 60 su 75 (B.S. 11, Vinc. 10, Muri 6, E.P. 81); Stadium 41 su 60 (B.S. 9, Vinc. 6, Muri 3, E.P. 6).

Non basta una Stadium coraggiosa, e decisamente molto meno fallosa che in altre occasioni, per realizzare il colpaccio sognato da molti, ma che San Donà non permette: la formazione veneziana dimostra di meritare il secondo posto in classifica, ma la Stadium non regala nulla, e con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto portar via almeno un set, ampiamente meritato. Mescoli aveva confermato Scarpi come libero, ed era partito con Scaglioni al centro al posto di un Bombardi che dal secondo set in poi, si è confermato inesistente. A parte il primo set, decisamente dominato dai padroni di casa, nel secondo, e nel terzo la Stadium ha lottato alla pari con i concreti padroni di casa, e si è assistito alla prevista sfida tra due dei migliori opposti del torneo, Giannotti nella squadra di casa, ed Albergati per gli ospiti. Ora il campionato di A3 si ferma, per lasciar spazio alla Final Four di Coppa Italia in programma nel week end a Fano: la Stadium tornerà in campo domenica 10 Marzo alle 16 al PalaSimoncelli, per un vero e proprio spareggio salvezza contro Garlasco.

Riccardo Cavazzoni