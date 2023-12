Volley Maschile A3, la squadra in coro dopo l’inatteso ko in Sardegna. La Stadium: "Siamo rammaricati»

La comitiva gialloblù è rientrata velocemente dalla Sardegna, e già oggi sarà in palestra per iniziare la preparazione in vista del doppio impegno di questa settimana, prima giovedì sera al PalaSimoncelli contro la capolista S.Donà, poi la delicata trasferta a Garlasco contro un Moyashi con cui bisognerebbe far punti. La batosta di Sarroch non può non aver lasciato il segno in casa Stadium Mirandola, soprattutto perché quasi tutti, squadra compresa, hanno avuto la sensazione che la gara sarebbe stata alla portata, ma invece è andata nel peggiore dei modi possibili. "C’è molto rammarico per come è andata – conferma Riccardo Rustichelli – capitano della Stadium, loro hanno giocato sicuramente una bella partita, ma di contro noi dobbiamo giocare più di squadra: sono venute a mancare alcune intese che ci avrebbero consentito di fare una partita migliore. Le partite così capitano, ma dispiace che sia capitata adesso: dobbiamo resettare subito per fare il meglio contro San Donà di Piave". Il calendario così serrato non aiuta i gialloblù, che avrebbero avuto bisogno di più tempo per analizzare cosa non sia andato in Sardegna: di sicuro il muro non è stato all’altezza di altre prestazioni, ma anche la ricezione e la difesa non hanno aiutato Quartarone. "C’è poco tempo per reagire a questa situazione – chiarisce Marcello Mescoli, coach mirandolese –, perché giovedì abbiamo già San Donà, che è sicuramente la squadra più in forma del momento, e ce la troviamo ad affrontare in un momento in cui siamo in difficoltà: nonostante questo però, dobbiamo rimanere fiduciosi, ci basta poco per venirne fuori". San Donà non è esattamente l’avversaria di cui avrebbe bisogno la Stadium, perché servirebbe una iniezione di fiducia: "Potevamo, e dovevamo fare molto di più, conclude Federica Bombardi, centrale gialloblù, ed innegabilmente siamo delusi, perché conosciamo il nostro potenziale".

I risultati: Savigliano – Belluno 2-3; Salsomaggiore T. – Brugherio 3-1; Bologna – CUS Cagliari 1-3; S.Donà – Motta 3-1; Sarroch – Stadium Mirandola 3-0; Mantova – Acqui T. 3-1; Riposa: Garlasco. CLASSIFICA: Mantova (*) e S.Donà punti 24, Belluno (*) 16, Acqui T. (*) 15, CUS Cagliari (*) 14, Savigliano (*) 13, Motta 12, Sarroch 10, Stadium Mirandola (*) 9, Bologna (*) 8, Garlasco (*) 7, Brugherio 6, Salsomaggiore T. (*) 4.

Riccardo Cavazzoni