Volley Maschile A3. La Stadium sbarca in Sardegna: in palio punti pesanti

Dimenticata in fretta la scoppola ricevuta domenica scorsa, da un Mantova confermatosi di categoria superiore, la Stadium Mirandola anticipa nel pomeriggio di oggi una delle trasferte più lunghe del campionato, ospite della neopromossa sarda Sarlux Sarroch: non è la prima volta che la Stadium sbarca in Sardegna, e non è la prima volta che dovrebbe tornare con punti importanti, ma quelli di oggi sono particolarmente pesanti, visto che la sfida riguarda due squadre della parte bassa della classifica. Se Mirandola fatica, Sarroch soffre decisamente, ed ha già cambiato allenatore, dopo le dimissioni, due settimane fa, di Marco Franchi. Al suo posto è stato promosso il secondo Nicola Angius, ma le cose non sono cambiate molto, e Sarroch domenica è stato ’punito’ senza tanti riguardi da Acqui Terme impietoso: all’esordio assoluto in serie A, dopo una gavetta relativamente breve nei campionati minori, culminata però con una trionfale cavalcata nella B della passata stagione, il club cagliaritano ha puntato sull’esperienza allestendo un sestetto con una età media di 30 anni, che ha nel regista Marco Fabroni, e nel polacco Ciupa, l’anno scorso a Casarano, gli elementi di spicco di una squadra con un buon attacco, ma una ricezione non sempre efficace. Sarà quindi quello l’obiettivo della Stadium, sfruttare la propria battuta pesante, ed una ricezione più efficace, per consentire a Quartarone di sfruttare gli attaccanti, anche considerando che Sarroch non è famoso per il muro: Marcello Mescoli non dovrebbe scombinare le carte, confermando la formazione titolare, con la speranza che i centrali mirandolesi soffrano meno gli avversari, di quanto non sia successo con Mantova. Si gioca alle 16 nel Palasport di Sarroch, comune dell’hinterland cagliaritano, e come sempre i tifosi potranno seguire la gara in streaming sui canali Youtube della Lega.

IL PROGRAMMA: Savigliano – Belluno; Salsomaggiore T. – Brugherio (domani); Bologna – CUS Cagliari, S.Donà – Motta; Sarroch – Stadium Mirandola; Mantova – Acqui T.; Riposa: Garlasco. CLASSIFICA: Mantova (*) e S.Donà punti 21, Acqui T. (*) 15, Belluno (*) 14, Savigliano (*) e Motta 12, CUS Cagliari (*) 11, Stadium Mirandola (*) 9, Bologna (*) 8, Sarroch e Garlasco 7, Brugherio 6, Salsomaggiore T. (*) 1. Riccardo Cavazzoni