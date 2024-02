Volley Maschile A3. La Stadium vuole stupire a San Donà

Turno infrasettimanale, l’ultimo della regular season, per il campionato di A3 di pallavolo maschile, che nel prossimo fine settimana si ferma, per lasciar spazio alla Final Four della Coppa Italia di categoria.

Provarci. La 23^ giornata anticipata a questa sera non propone un turno facile per una Stadium comunque ringalluzzita dalla vittoria su Sarroch, visto che i gialloblù saliranno a S.Donà di Piave, per render visita alla seconda della classe la sorprendente Personal Time, che si è trasformata in una squadra molto efficace, praticamente sicura dei playoff per la promozione: all’andata a Mirandola finì con un severo 0-3, forse un po’ troppo pesante per i gialloblù. Allora come stasera, la Stadium ha poco o nulla da perdere, e tutto da guadagnare, soprattutto se si dovesse riuscire a tornare in Emilia con qualcosa di più di un set, potrebbe essere la chiave di volta della rincorsa alla salvezza.

Opposti. Pur con una importante differenza di valori tecnici, e di classifica, la gara odierna si preannuncia come una bellissima sfida tra opposti, Stefano Giannotti in casa S.Donà, e Daniele Albergati in maglia gialloblù, reduce dai 32 punti rifilati al Sarroch, record maschile stagionale a tutti i livelli: da loro passerà sicuramente la maggior parte dei palloni che rispettivamente Tulone e Quartarone giocheranno in attacco.

Destini. S.Donà e Stadium arrivano da situazione diverse: i veneti domenica hanno perso a Motta di Livenza, mentre la Stadium ha battuto Sarroch, ma se la formazione veneta non dovrebbe discostarsi molto da quella formazione, bisognerà vedere se Mirandola confermerà la squadra di domenica, con Scarpi a fare il libero: molto interessante anche la sfida al centro, dove Rustichelli e Bombardi avranno il loro bel da fare contro Francesco Guastamacchia, attualmente il miglior centro della categoria, e Giuseppe Iorno, gente che mura parecchio. Diretta. Come sempre i tifosi potranno seguire la diretta in streaming della gara, sul canale della Lega di YouTube.

Il programma: CUS Cagliari – Brugherio; Salsomaggiore T. - Acqui T.; S.Donà - Stadium Mirandola; Bologna – Belluno; Mantova – Motta; Garlasco – Savigliano; Riposa: Sarroch.

Classifica: Mantova punti 52, S.Donà di Piave (*) 44, Belluno 39, Motta di Livenza (*) 37, CUS Cagliari 33, Acqui T. e Savigliano 33, Sarroch 27, Brugherio (*) 26, Bologna 24, Garlasco 22, Stadium Mirandola 18, Salsomaggiore T. 8. (*) = una partita in più.

Riccardo Cavazzoni