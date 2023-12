Volley maschile a3. Stadium battuta, ma a testa alta

Sogna per un set la Stadium Mirandola, che si deve arrendere in casa alla capolista S.Donà di Piave, che passa al PalaSimoncelli con il previsto 3-0 (2520 2519 2523), ma sicuramente un 3-0 diversissimo da quello maturato otto giorni fa a Sarroch: se in Sardegna la Stadium aveva giocato veramente un brutta partita, ieri sera, contro una ben più qualificata avversaria, la squadra gialloblù ha saputo esprimere una pallavolo decorosa, di sicuro più grintosa e combattiva. La scelta di utilizzare Scita, che era l’ex di turno, ha pagato, con un gioco meno obbligato sul comunque ottimo Albergati, me dopo due set all’inseguimento, è nella terza partita che la Stadium fa vedere le cose migliori, recuperando un parziale che sul 8-12 poteva essere chiuso. Quando Giannotti richiama all’ordine i suoi la Stadium non ha la forza di reagire.

r.c.