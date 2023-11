Volley Maschile A3. Stadium, contro Motta sarà dura. Ma si gioca al PalaSimoncelli...

Sfruttando la festività di Ognissanti, torna in campo il campionato di A3 di pallavolo maschile, che come la A2, ha qualche turno in più della SuperLega: saranno quattro, a fine regular season, i turni infrasettimanali per la Stadium Mirandola nel corso di questa stagione, che come per le trasferte, non ha un buon bilancio con le gare infrasettimanali, avendone perse due su due nella passata stagione. Un dato di cui tenere conto.

Va detto però che l’anno scorso i gialloblù giocarono sempre in trasferta, mentre oggi alle 18 proveranno a sfruttare il fattore campo del PalaSimoncelli contro un’avversaria però, decisamente coriacea quale è la Pallavolo Motta di Livenza appena retrocessa dalla A2. La Stadium ritrova i trevigiani dieci anni esatti dopo gli unici due precedenti giocati , relativi alla stagione di B1 201314, e conclusi con due sonori 0-3.

Decisamente Stadium Mirandola ha i numeri contro, e come detto si troverà di fronte un’avversaria che si è attrezzata per provare a tornare velocemente da dove è retrocessa: in regia Catone, ed Bergamo di A2, gioca in diagonale con Bulfon, che ha portato Ortona in A2, o Mazzotti, alla mano altri elementi da serie superiore come Mian, Mazzon e Saibene, così come al centro dove giocano Luisetto, Bortolotto ed Arenti, con Santi come libero al rientro.

In casa Stadium si studia ora come riuscire a chiudere i parziali persi ai vantaggi, ben 4 sui nove giocati, magari sfruttando di più anche il gioco al centro, dove Bombardi sta crescendo benissimo, mentre capitan Rustichelli fatica a trovare la palla con Quartarone: anche in casa gialloblù non si annunciano problemi fisici, con Albergati che ritrova la squadra con cui ha giocato in due occasioni, e Marcello Mescoli che confermerà il sestetto utilizzato nelle partite disputate con Brugherio e Belluno.

Riccardo Cavazzoni