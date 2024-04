Volley maschile. Benedetto Cento lotta per i playoff. A fari spenti sogna la promozione

A due giornate dalla fine della regular season del campionato di serie D maschile, la Benedetto Volley targata Pasquali è in piena lotta per i playoff. La matricola centese guidata da Ulisse Boncompagni aveva iniziato il torneo a fari spenti, riuscendo però a restare in scia alle prime delle classe nonostante una serie di infortuni.

Non era stata certo costruita per puntare alla promozione la Pasquali, che adesso però comincia davvero a sognare in grande, e arrivata a questo punto vuole provarci.

Alle spalle della Bulloneria Emiliana, che ha vinto il campionato con largo anticipo staccando il pass per la serie C, sono tre le squadre che si giocano i playoff ai quali accedono la seconda in classifica e la migliore terza dei tre gironi.

Nel girone B al momento la Benedetto Volley è seconda a +2 su Univolley Carpi e Stadium Mirandola che devono però ancora giocare le rispettive partite della terzultima giornata.

È evidente quindi che con questa situazione sia ancora tutto possibile.

Nel prossimo turno, in programma il 4 maggio, la Pasquali farà visita alla capolista Bulloneria Emiliana – già promossa – poi all’ultima giornata (il 10 maggio) è fissato lo scontro diretto casalino con l’Univolley Carpi che prevedibilmente risulterà decisivo in chiave playoff.

