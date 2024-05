Volley maschile e femminile. Festa dei campionati del "Csi» al "Palapiaggia». I team ospiti della Nottolini, Renieri la testimonial

Terminati i campionati di pallavolo regionali promossi dal Centro sportivo italiano del Comitato regionale di Toscana.La festa finale, con le premiazioni di tutti i team, degli atleti e delle atlete, dei tecnici e degli arbitri, è in programma oggi pomeriggio, al "Palapiaggia" di Capannori; testimonial d’eccezione, Sofia Renieri per raccontare la sua carriera e l’amore verso la pallavolo che l’ha portata a raggiungere ottimi risultati anche a livello nazionale. Pallavolisticamente nata nella Nottolini Capannori, ha esordito in "B1" a soli tredici anni ed ha solcato diversi parquet nei campionati di "A2" (con Macerata ed Olbia), sino al campionato "A1" con Pinerolo nel 2022/2023. Rientrata in Toscana, oggi è a Castefranco, nella FGL Zuma ("B1").

I campionati del Csi sono stati inseriti nel quadro del progetto "EduCare Sport" che richiama lo sport come mezzo di promozione educativa dei più giovani e si collega idealmente a quanto già tanti anni fa Don Milani portava avanti. Questo progetto ha avuto il determinante sostegno della Regione Toscana e del Ministero delle Politiche sociali. Per il campionato femminile Under 14 hanno partecipato ben dodici squadre: Tiger Volley Forte dei Marmi (vincitrice del primo campionato e qualificata ai regionali di Cesenatico dal 3 al 7 luglio), Oasi, Volley Lido, VP Volley, Stiava 2023, Porcari, Barga Coppo Team, Nottolini, Carrarese, Cecina.

Per quanto riguarda il campionato regionale "Allievi" Under 16, hanno partecipato Pallavolo Massa Carrara, Delfino Pescia, Jump Tiger di Forte dei Marmi, Migliarino Volley e Dream Volley. E’ stato proprio quest’ultimo sodalizio ad avere la meglio sulle altre formazioni e a guadagnare l’accesso diretto alle finali nazionali di Cesenatico (dal 29 giugno al 3 luglio prossimo).

Sarà quindi una festa finale con tanti momenti che vedranno come principali protagonisti i ragazzi e le ragazze (oltre 250 atleti).