Volley maschile e femminile. L’Upc vince ancora. Vp cade con la capolista

Camaiore protagonista nell’ultimo fine settimana di pallavolo: l’Upc Delta Bevande ha tenuto il piede ben saldo sull’acceleratore e ha infilato il secondo successo di fila, raggiungendo zone di classifica meno turbolente. Nel frattempo, il Metodo Camaiore ha trovato il primo successo stagionale. Vittoria anche per l’Oasi in serie C, mentre cadono Vp Canniccia (B2), Oasi e Jenco (D). Serie B. Serviva una partita a tutto gas all’Upc Delta Bevande per avere la meglio sui Lupi Santa Croce. E i ragazzi di Sansonetti non hanno deluso, mettendo in campo ritmo, voglia e chiudendo alla grande: 0-3 (19-25, 19-25, 18-25) e tre punti importantissimi in saccoccia.

Classifica: Toscanagarden 24, Comcavi 21, Lupi Pontedera 18, Jumboffice 17, Invicta 17, Ecosantagata 12, Upc Delta Bevande 10, Anguillara 10, Lupi Santa Croce 10, Tomei Livorno 10, Prato 9, Italchimici 9, Sansepolcro 1, Club Orte 0.

Serie B2. Lotta ma non riesce ad avere la meglio della capolista il Vp Canniccia impegnato ad Arezzo. Le ragazze di Stefanini vanno rapidamente sotto di due set, poi uno squillo riapre la partita, ma nel quarto il vento torna a soffiare per le aretine: 3-1 (25-17, 25-15. 20-25, 25-17).

Classifica: Arezzo 20, Magione 19, Omac Active 19, Prato 17, Vp Canniccia 15, Rinascita 14, Interclays 13, Calenzano 12, Wimore 10, Marsciano 10, Trestina 7, Fenice 5, Fossato 4, Scandicci 3.

Serie C. Bella e convincente la vittoria dell’Oasi in trasferta con la Robur Massa: 0-3 (15-25, 19-25, 14-25).

Classifica: Porcari 12, Casciavola 11, Cascina 10, Oasi 8, Delfinopescia 8, Cecina 7, Follonica 6, Livorno 6, Donoratico 3, Peccioli 2, Robur Massa 2.

Serie D. Doppia caduta per l’Oasi, 3-0 a Grosseto (25-23, 25-21, 25-23) e la Jenco, 1-3 col Sei Rose (25-21, 20-25, 33-35, 21-25). Classifica: Migliarino 19, Riotorto 17, Calci 17, Santa Croce 15, Sei Rose 13, Casciavola 12, Grosseto 11, Tomei Livorno 8, Oasi 8, Jenco 6, Lunigiana 6, Capannoli 6, Orsaro 5, Aglianese 4. Nel maschile, Camaiore corsaro a Pescia: 0-3 (34-36, 16-25, 22-25).