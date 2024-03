Volley Maschile Serie B. È il derby che vale la stagione. Alle 18.30 Kerakoll-Villa d’Oro

È il derby che può valere un campionato, quello tra la capolista di Serie B Kerakoll Sassuolo, ed una delle sue più pervicaci inseguitrici, la National Villa d’Oro di Modena, una sfida che, fatte le dovute proporzioni, ricorda quella di quaranta anni fa tra Edilcuoghi e Sassuolo. Si gioca al PalaPaganelli alle 18.30, ed in palio ci sono non solo tre punti pesantissimi, ma anche una grande iniezione di fiducia: nella corsa ai playoff sono coinvolte anche il Viadana ed il Sommacampagna, che curiosamente si sfidano anche loro. Sassuolo deve difendere il punto di vantaggio sui mantovani, ed i due sui rossoneri, puntando sulla ripetibilità della scoppola rifilata all’andata ai modenesi a casa loro, mentre i ragazzi di Barozzi, che dopo di quella sberla hanno perso solo con Viadana, sembrano molto più equilibrati, anche per l’innesto di Canossa al centro. Curiosamente oggi le modenesi si sfidano tutte fra loro, ma se a Sassuolo si lotta per la A3, a Carpi, dove l’Univolley riceve il Modena Volley, ed all’Anderlini, dove la Moma riceve la Malagoli Tensped Spezzanese, ci si batte per i punti salvezza, con sfide decisamente impronosticabili, ma dal cui esito dipenderanno in parte le retrocessioni in serie C. Negli altri tornei Nazionali, in B1 femminile facile turno casalingo per il Volley Modena, che alle 17.30 alla Guarini non dovrebbe aver difficoltà a far un sol boccone delle giovanissime dell’Academy Piacenza, mentre la BSC Sassuolo va afar visita ad un Mosaico Ravenna disperato, che deve far punti: in B2, facile trasferta veronese per la Zerosystem S.Damaso, impegnata a Villa Bartolomea contro il fanalino di coda del girone. Molto più difficili le trasferte dell’Hidroplants Soliera 150, sul campo della capolista S.Giorgio Piacentino, e della Drago Stadium Mirandola, che deve tornare con punti da Collecchio: interessante la sfida del PalaAnderlini, dove alle 18 le giovanissime della Moma, provano a fermare la seconda della classe Rossetti Alseno.

Riccardo Cavazzoni