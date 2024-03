Volley Maschile Serie B. La National Villa d’Oro fa suo il super derby. Kerakoll si arrende dopo due ore di gioco

kerakoll

2

national

3

(19/25 25/17 13/15 25/13 8/15)

KERAKOLL SASSUOLO: Montesion, Giurati, Soli 13, Lodi 9, Bigarelli 17, Sartoretti L. 17, Luppi (L1), Diegoli 4, Ugolini (L2), Serafini, n.e. Odorici, Marchesi; Dall’Olio.

NATIONAL VILLA D’ORO MODENA: Maggi 10, Andreoli 24, Mocelli 14, Canossa 6, Ghelfi 3, Bellei 7, Plessi (L1), Dombrovski, Benincasa 4, Ferrari, n.e. Leonelli (L2), Rossi, Vecchi, Zampaligre; all.: Barozzi.

Arbitri: Azzolina - Maran.

Note: Durata set 24’ 25’ 22’ 26’ 15’ per un totale di 112’; Kerakoll 62 su 90 (B.S. 15, Vinc. 2, Muri 9, E.P. 14); National 68 su 97 (B.S. 16, Vinc. 6, Muri 10, E.P. 12).

Con un derby d’altri tempi, per due ore intese di gioco in verità non bellissimo data la posta in palio, la National Villa d’Oro vendica la sconfitta casalinga patita all’andata, e porta a casa una vittoria di grande importanza psicologica, in un torneo che rimane sempre di più una storia a tre, per due posti nei playoff. Il contemporaneo successo per 3-1 di Viadana su Sommacampagna proietta in testa i mantovani, ma la Kerakoll rimane ad un punto, ma con una partita in più, e la National a due, ma di nuovo in piena corsa. Kerakoll paga un attacco meno incisivo che in altre occasioni, ed un Bigarelli un po’ in difficoltà sul muro rossonero, fotografato dal ’block’ di Maggi su di lui, con cui si è chiusa la gara. Negli altri derby della giornata di B maschile, importantissimo successo dell’Univolley Carpi in Casa contro Modena Volley, un 3-0 (25/21 25/17 25/20) che porta in dote tre punti preziosissimi per la salvezza, anche perché contemporaneamente, la Moma Anderlini di Tomasini ha stroncato con un analogo 3-0 (26/24 25/21 25/17) una Malagoli Tensped Spezzanese a sua volta affamata di punti, ed ora sprofondata in zona retrocessione. Nel settore femminile, prevedibile vittoria per 3-0 (25/15 25/18 25/11) per il Volley Modena contro le giovanissime dell’Academy Piacenza mentre è severo, ed inaspettato, lo 0-3 (18/25 22/25 21/25) che la BSC ha rimediato a Ravenna contro un Mosaico probabilmente molto più motivato di Bisio e compagne. Scendendo di categoria, gran colpo delle giovani della Moma Anderlini in casa contro la seconda della classe Alseno: 3-2 (23/25 29/27 25/14 14/25 15/12) il risultato finale per le rossoblù trascinate dalla Susio, 24 punti. Niente da fare per l’Hidroplants Soliera 150 sul campo della capolista S.Giorgio, che vince 3-1 (19/25 25/17 25/14 25/19), e soprattutto per la Drago Stadium Mirandola, che perde malamente 3-0 (25/2025/21 25/18) a Collecchio.

Riccardo Cavazzoni