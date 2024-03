Volley maschile serie C. L’Axore Macerata corsara a Pesaro

La Axore Macerata si impone a Pesaro 3-0 nel campionato maschile di serie C di volley ed è terza assieme a San Benedetto. Si è trattato di un successo importante che dà continuità a quello centrato una settimana prima contro Ascoli e mette la Axore nelle condizioni migliori in vista dello scontro diretto con San Benedetto, in programma sabato alla palestra F.lli Cervi di Macerata. "Battere 3-0 in trasferta una squadra in forma è un risultato per noi incoraggiante" ha detto Matteo Cacchiarelli, coach dei maceratesi.