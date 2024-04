Volley minore

Si sono conclusi nel weekend scorso i primi campionati minore di pallavolo: sei i tornei nazionali, e la Serie D maschile si concluderanno solo tra tre settimane, gli altri ci sono i primi verdetti, che per quanto riguarda le squadre modenesi non sono lusinghieri come negli anni passati.

Serie C maschile. Con nessuna modenese vincitrice di un girone, ai playoff per una promozione in serie B parteciperà solo la Tecnoarmet Soliera 150, seconda nel girone B, in semifinale probabilmente contro il Riccione Volley: note dolenti per quanto riguarda le retrocessioni modenesi, che saranno ben tre, Taccini Green Star Modena, Emilbronzo 2000 Castelnuovo ed Emmeti VGM Modena.

Serie C femminile. Anche in questo ambito non ci sono squadre modenesi al primo posto di un girone, ma quel che rappresenta un brutto salto indietro rispetto al passato, non ci sarà nessuna modenese neppure in corsa nei playoff, cosa che non accadeva da moltissimi anni. Anche qui la profonda ristrutturazione dei gironi programmata per la prossima stagione, porta a 16 retrocessioni, con tre modenesi, Basser Volley COM Modena, Libertas Fiorano, e addirittura l’Edil Cam Cavezzo che due anni fa lottava per la promozione in B2, che ha però buone possibilità di ripescaggio.

Serie D femminile. La Leonardi Marano si fa superare in tromba perdendo l’ultima gara, e quindi andrà ai playoff delle seconde insieme alle giovanissime della Moma Anderlini: sono ben cinque le squadre retrocesse, tra cui alcune società storiche come la Pallavolo Vignola, che solo cinque stagioni fa militava in B2. Con le ragazze vignolesi scendono in 1^ Divisione provinciale, la IGC Spilamberto, le due carpigiane Univolley e Mondial, e la Pol. 4 Ville Villanova, che però è assolutamente la prima delle ripescabili, e dovrebbe salvare la categoria.

Serie D maschile. Qui il campionato deve ancora finire, ma c’è già una promossa, la Bull. Emiliana PGS Fides Casinalbo, ed un’altra sicura tra Holacheck Maritain e Marking Product Artiglio: sicure della retrocessione l’Enjoy Spezzanese-Anderlini e la FB Soliera.

Riccardo Cavazzoni