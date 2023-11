Volley minore

È stato un turno importante, per risultati e classifiche, quello che i campionati minori di volley hanno giocato nel weekend: la grande attesa per i tre derby in B maschile, e le verifiche attese nel femminile, non è andata delusa, con alcuni risultati decisamente roboanti, primo fra tutti il clamoroso successo esterno per 3-0 della Kerakoll Sassuolo (in foto Bigarelli) nella sfida al vertice sul campo della National Villa d’Oro. Giornata decisamente storta dei rossoneri, e di contro una gara ottimamente giocata dai ragazzi di Pupo Dall’Olio, hanno permesso un risultato netto che in pochi avrebbero previsto, e che consente ai grigiorossi di conquistare tre punti di vantaggio sugli inseguitori, con una partita in meno. Molto importante in chiave salvezza, il netto successo per 3-0 della Malagoli Tensped sulla Moma Anderlini. Bene anche il Modena Volley, che torna al successo ai danni dell’Univolley Carpi, anche in questo caso un 3-0, ma quanto mai troppo severo per i carpigiani. Nel settore femminile è un fine settimana molto positivo, sia in B1, che in B2, dove la Moma Anderlini fa il colpo di giornata andando a vincere 3-1 contro ogni pronostico, sul campo della capolista Alseno: vincono anche la Zerosystem S.Damaso, facile 3-0 sull’ultima della classe Villa Bartolomea, e soprattutto la Drago Stadium Mirandola, che non si fa impietosire, e strapazza la Galaxy Collecchio, centrando la prima vittoria; nulla da fare per l’Hidroplants Soliera 150 impegnata in casa contro l’altra capolista S.Giorgio Piacentino. In B1 femminile, per la prima volta in stagione vincono sia il Volley Modena, che la BSC Materials Sassuolo: rispetta il pronostico la squadra di Di Toma, che non regala nulla alle bambine dell’Academy Piacenza. Bella vittoria internaper la Bsc Sassuolo, che inguaia parecchio la squadra del suo ex-allenatore, Enrico Barbolini.

r.c.