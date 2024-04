Volley minore. Casinalbo punta al grande salto. Kerakoll e Villa vogliono i playoff

Ultima giornata di stagione regolare, nei tornei Regionali di serie C maschile e femminile, e D femminile: sono poche le modenesi che puntano alla promozione già nel weekend, anche se una prima promozione potrebbe arrivare già oggi in D maschile, se la Bulloneria Emiliana PGS Fides Casinalbo, batterà da tre punti la FB Soliera, mantenendo i dieci punti di vantaggio a tre giornate dalla fine.

Nei tornei nazionali siamo alla quart’ultima giornata, ed i fari sono puntati soprattutto sul torneo di serie B maschile, dove Kerakoll Sassuolo capolista, e la National Villa d’Oro che insegue ad un punto, cercano i playoff promozione: i sassolesi rischiano qualcosa nella trasferta a Sommacampagna, mentre i rossoneri di Andreoli cercheranno di sfruttare il fattore campo ricevendo alle 19 l’Ongina Monticelli. Con il Modena Volley che riposa, il programma è completato dalla sfida salvezza tra Malagoli Tensped Spezzanese ed Univolley Carpi, e la difficile trasferta della Moma Anderlini ad Asola. In B1 femminile il Volley Modena saluta le Guarini ricevendo il Fatro Ozzano, mentre la BSC Sassuolo cerca punti salvezza contro un abbordabile Pavia: in B2 si è giocato in settimana il recupero tra Moma Anderlini e la Be One Verona, vittoriosa per 3-0, domani le rossoblù sono impegnate a Piadena. Regolarmente in campo oggi la Drago Stadium ce riceve Top Volley Verona, e soprattutto il gran derby tra Hidroplants Soliera 150 e Zerosystem S.Damaso.

r.c.