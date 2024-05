Volley minore. Colpo grosso Carpi. Playoff Villa e Kerakoll

Turno senza grosse sorprese, il penultimo della stagione regolare nei campionati minori di pallavolo, nazionali e regionali: tutto sommato sono stati rispettati i pronostici della vigilia, soprattutto in Serie B maschile, dove il colpo più grosso l’ha messo a segno l’Univolley Carpi che è riuscita a battere a domicilio la Moma Anderlini conquistando tre preziosissimi punti, che di fatto riaprono la lotta per la salvezza. Playoff matematici per National Villa d’Oro e Kerakoll Sassuolo, con i ragazzi di Pupo Dall’Olio che senza fatica ad Asola, ipotecano il primo posto nel girone davanti ai rossoneri. In B1 femminile la BSC Sassuolo batte Forlì, ed è ad un punto dalla salvezza, mentre la Zerosystem S.Damaso di B2 spera ancora nel primo posto, staccata di un punto dal S.Giorgio Piacentino. Intanto stasera si torna in campo per i Playoff di D Femminile, con la Moma Anderlini che riceve al PalaAnderlini lo S.C. Parma, con in palio la qualificazione alla finalissima che vale la promozione in serie C.

r.c.