Volley minore. Delusione Kerakoll. Mirandola con autorità

(19/25 25/21 25/15 26/28 10/15) KERAKOLL SASSUOLO: Sartoretti L. 18, Degoli, Giurati, Soli 23, Lodi, Bigarelli 26, Luppi (L1), Montesion 6, Marchesi 3, Mantovani, Ugolini (L2), n.e. Serafini, Odorici, Anceschi; all.: Dall’Olio.

MAURY’S CON CAVI TUSCANIA: Lucarelli 6, Festi 14, Marrazzo 3, Genna 19, Simoni 11, Buzzelli 16, Rizzi (L1), Borzacconi, Rogacien, n.e. Storelu, Pieri, facchini, De Angelis, Quadraroli; all.: Perez Moreno.

Arbitri: Grasso - Coppola.

Note: Durata set 24’ 30’ 25’ 35’ 16’ per un totale di 135’; Kerakoll 74 su 105 (B.S. 14, Vinc. 9, Muri 12, E.P. 21); Tuscania 69 su 104 (B.S. 14, Vinc. 3, Muri 10, E.P. 21).

Dal sogno, alla terribile realtà, nel giro di pochi minuti: questo è quello che è successo alla Kerakoll Sassuolo, quando, dopo una partita incredibile, si è trovata sul 2-1 25-24 grazie al muro a uno di Luca Sartoretti, che le consegnava un esaltante matchball, che profumava di A3, ma che la squadra di Pupo Dall’Olio purtroppo non riusciva a sfruttare. Notizie alterne nei playoff di Serie D maschile, con la Stadium Mirandola che passa con autorità 3-1 a Scandiano, ed approda in finale per la promozione in C, dove troverà la Pasquali Ferrara, che ha giustiziato l’Holachek Maritain, crollato proprio quando era arrivato a pochissimo dalla promozione diretta.