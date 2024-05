Volley minore. Idea-Bsc, passaggio del titolo. La Moma punta la B1 femminile

Archiviata definitivamente la stagione regolare del volley minore, mentre alcune squadre proseguono l’avventura nei playoff per la promozione, si infiamma il mercato del volley femminile, con alcuni passaggi di titolo molto importanti, che fanno presagire una stagione 2024/25 molto interessante. La prima novità, a cui manca solo l’ufficializzazione, è il passaggio del titolo sportivo dell’Idea Volley Sassuolo alla BSC Materials della famiglia Fornari, che prenderà il controllo diretto della società, per allestire una formazione in grado di ben figurare in B1: con un occhio speciale al settore giovanile, che conta più di 150 giovanissime, la nuova società affiderà a Francesca Ferretti la ricostruzione della squadra, mantenendo probabilmente poche giocatrici di quest’anno, come Scianti, Borlengo e Fornari. In B1 femminile però, dovrebbe trovar posto anche la Moma Anderlini: il club rossoblù infatti, sta trattando un paio di titoli sportivi di B1, su richiesta dell’Imoco Conegliano, nella cui orbita gravita ormai il club modenese, che ha posto, come specifica condizione per lasciare a Modena le migliori giovani già in prestito quest’anno, l’approdo in questa categoria. Per il momento accantona i sogni di A2 il Volley Modena, che ripartirà però l’anno prossimo, con l’intenzione di migliorare il già ottimo quarto posto di quest’anno: le conferme di Lancellotti e Bozzoli, il ritorno a Modena di Lia Righi come libero, sono i primi tasselli di una formazione ambiziosa. Chiude la carrellata di notizie la smentita della Drago Stadium Mirandola, di essere alla ricerca di un titolo di B2: la società ha fatto sapere che farà la serie C con le sue giovani che stanno crescendo.

Riccardo Cavazzoni