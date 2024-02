Volley minore. In Serie B super sfida al vertice. Villa e Kerakoll battagliano

La seconda giornata di ritorno nei campionati minori di pallavolo, propone molte sfide interessanti: in Serie B maschile prosegue la sfida al vertice tra la National Villa d’Oro, e la Kerakoll Sassuolo, che insegue ad un punto, ma con una partita in meno. Ai rossoneri della Crocetta tocca l’impegno più complicato, ospitando alla Palestra Marconi alle 19 i veronesi del Dualcaselle Villafranca, quarta forza del campionato, ma reduci dal una sconfitta interna, ed una vittoria modenese, significherebbe ridurre ulteriormente il lotto delle pretendenti. Torna in campo alle 18.30 al PalaPaganelli la Kerakoll Sassuolo, che riceve un Moma Anderlini galvanizzato dalla vittoria di sabato scorso, ma innegabilmente meno forte tecnicamente di Bigarelli e compagni: un altro derby modenese si gioca a pochi chilometri di distanza, la con Malagoli Tensped Spezzanese che alle 18 riceve alla Bursi di Fiorano un coriaceo Modena Volley, poco disposto ai regali. In B1 femminile, doppia trasferta ricca d’insidie per le modenesi: molto difficile il compito del Volley Modena, che va ad Imola a far visita alla capolista del girone CSI CLAI, decisa però a vender cara la pelle, non avendo nulla da perdere. Trasferta ligure per la BSC Sassuolo, impegnata a Genova contro un pericolante Rimont Progetti, capace però all’andata di strappare i tre punti alle biancoazzurre: in B2 femminile fari puntati su Mirandola, dove alla Bonatti, alle 18, la Drago Stadium prova a fare un dispetto ad Alseno, ed un regalo alla capolista Zerosystem S.Damaso, che alla stessa ora riceve un pericoloso Be One Verona: avversaria veronese anche per una lanciatissima Hidroplants Soliera 150, che riceve Cerea, mentre la Moma Anderlini prova a fare uno scherzo a domicilio al S.Giorgio Piacentino.

r.c.