Volley minore. Kerakoll e Villa si giocano la A3. Nel femminile ’esordio’ Zerosystem

Inizia nel weekend l’ultima parte della stagione della pallavolo minore modenese, che coinvolge i campionati Nazionali di B maschile, B1 e B2 femminile, e la serie D maschile Regionale: in tutti questi tornei, tranne la B1, le squadre modenesi sono attese protagoniste, anche se con pronostici non sempre favorevoli. Sono due le modenesi al via dei playoff di B maschile, per la promozione in A3, la Kerakoll nel turno riservato alle vincenti dei giorni, e la National Villa d’Oro in quello per le seconde classificate: saranno proprio i rossoneri di Barozzi ad esordire in un girone che comprende anche il pericoloso La Nef Osimo sul cui campo si gioca alle 18, e il Toscana Garden Arno Castelfranco di sotto, finalista di Coppa Italia dopo aver fatto fuori nei quarti la Kerakoll. Riposa la Kerakoll Sassuolo, il cui staff tecnico scenderà a Tuscania (VT), dove si gioca la prima gara del girone che vale un posto in A3, insieme alla locale Maury’s ComCavi, ed agli anconetani del Begin Volley. La Kerakoll esordirà mercoledì sera con Tuscania, per poi chiudere il girone sabato prossimo ad Ancona, e chi vince il raggruppamento sale in A3, mentre le altre due se la vedranno con la vincente del girone della National Villa d’Oro per un’altra promozione. Percorso analogo alla National, quello della Zerosystem S.Damaso nei playoff di B2 femminile, con le biancorosse di Andreoli che esordiscono oggi nel turno ad eliminazione delle seconde, ricevendo alla Bortolamasi alle 18 le pesaresi della Battistelli Blu Volley, formazione ricca di individualità importanti, con esperienze in serie A, come Corna, Moltrasio e Nasari: si gioca con il regolamento delle coppe, con gara di andata e ritorno, ed eventuale golden set.

Sono partiti ieri sera anche i brevissimi playoff promozione di serie D maschile, con la Holacheck Maritain Modena, che ha ospitato il Pasquali Ferrara: oggi in campo la Stadium Mirandola che alle 21 riceve alla Bonatti lo Scandiano: si gioca al meglio delle due vittorie su tre gare, e le due vincenti delle semifinali si affronteranno per un posto in serie C. Alle Finali nazionali Giovanili, Sia il Modena Volley tra gli Under 19 maschili, che la Moma Anderlini tra le Under 18 femminili, chiudono al primo posto la prima fase, accedendo questa mattina ai quarti di finale del tabellone che porta allo scudetto, i ragazzi contro Castellana Grotte, e le ragazze contro Scandicci.

Riccardo Cavazzoni