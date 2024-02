Volley minore. La Villa d’Oro va ko a Viadana. I rossoneri subiscono l’aggancio

Cambia ancora il vertice della classifica di serie B maschile, dopo la severa sconfitta rimediata dalla National Villa d’Oro, nella temuta trasferta di Viadana: la formazione rossonera, scesa in campo con diversi problemi fisici, subisce l’aggressività dei mantovani, che con questo risultato agguantano proprio i rossoneri al secondo posto, ad un solo punto dalla Kerakoll Sassuolo, che non ha avuto pietà dell’Univolley Carpi, lasciando alla squadra carpigiana solo 38 punti in tutto. Tutte sconfitte per 3-0 le altre tre modenesi, con la Malagoli Tensped Spezzanese che recrimina per la sfortuna che la costretta a giocare senza Flemma, Giovanardi e Ronchetti: disco rosso per il Modena Volley, e per la Moma Anderlini, superata nettamente dall’Ama S.Martino in Rio. Nel corso della partita l’opposto mirandolese Francesco Ghelfi (foto), quest’anno in forza alla squadra reggiana, ha realizzato 19 punti, che portano il suo totale in carriera, a 7.011 punti. In B1 femminile bella vittoria interna del Volley Modena, che supera agevolmente il Campagnola con 27 Punti di Giulia Bozzoli, mentre la Bsc Sassuolo, a Rubiera sul campo della capolista Giusto Spirito senza la bomber Bisio febbricitante, sfiora la possibilità di strappare un punto. Scendendo di categoria, ancora una battuta d’arresto per la Zerosystem S.Damaso, il terzo tie break perso consecutivo, questa volta con Piadena: netta sconfitta anche della Drago Stadium Mirandola a Cerea con punteggi al passivo pesanti, e dell’Hidroplants Soliera 150 col Volley Davis Castelbelforte. Si salva solo la Moma Anderlini, che regola con un netto 3-0, il Viadana.

Riccardo Cavazzoni