Volley minore. Penultima tappa. Holacheck-Moma

Penultimo appuntamento di stagione regolare, per le squadre modenesi impegnate nei tornei nazionali di serie B, e regionale di D maschile: con la Bulloneria Emiliana PGS Fides Casinalbo già promossa nel girone B, la penultima di campionato propone nell’altro girone una doppia sfida che potrebbe essere decisiva per la promozione diretta, con la capolista Holacheck Maritain Modena impegnata contro i giovanissimi della Moma Anderlini, e l’inseguitrice Marking Product Artiglio Modena che riceve la terza della classe B & P S.Marinao. In Serie B maschile trasferte insidiose per le due modenesi in testa alla classifica del girone D: con la terza della classe Viadana che riposa, vincere da tre sarebbe quindi decisivo per la capolista Kerakoll Sassuolo, impegnata ad Asolo contro la Kema Redemello, e la National Villa d’Oro, di scena a Bardolino contro il Benacus. Questo risultato interessa anche l’Univolley carpi, di scena al PalaAnderlini contro la Moma Anderlini, perché staccata di tre lunghezze dai veronesi, e quindi dalla zona salvezza. Ultimo impegno casalingo per la Malagoli Tensped Spezzanese con una Ongina poco disposta ai regali, e per il Modena Volley, che riceve una Ama S.Martino in Rio ormai salva. Nei tornei femminili, va in campo alla Consolata alle 20.30 la BSC Sassuolo contro il quotato Forlì, con l’obbligo di provare a far punti. Nel torneo di B2 femminile, la Zerosystem S.Damaso, sicura dei playoff, prova un difficile assalto al primo posto del S.Giorgio Piacentino, che però ha un calendario molto più semplice di Faietti e compagne, che oggi rischiano ad Alseno, e sabato prossimo riceveranno l’ostico Cerea. In trasferta anche l’Hidroplants Soliera 150, a Verona contro il Be One, salutano il pubblico la Moma Anderlini, che riceve Collecchio, ed una delusa Drago Stadium Mirandola, a caccia di inutili punti contro il già retrocesso Viadana. Nei playoff promozione di Serie C maschile Soliera deve battere Riccione da tre per lo spareggio

Riccardo Cavazzoni