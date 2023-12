Volley minore, Serie B maschile

Le squadre modenesi di pallavolo minore si avvicinano a grandi passi alla pausa perle festività natalizie: mancano ancora un paio di turni, ma già alcune situazioni si sono ben delineate, soprattutto in B maschile, dove la Kerakoll Sassuolo sembra inarrestabile. I ragazzi di Pupo Dall’Olio hanno vinto anche il derby sassolese contro una Malagoli Tensped Spezzanese, a cui non è bastato per il momento l’arrivo in panchina di Andrea Bosi: certo il 2511 con cui Flemma e compagni avevano vinto il primo set deve aver impensierito non poco il clan grigiorosso, ma la reazione successiva, con tre set vinti con autorità, è conferma della crescita della squadra sassolese, che continua a mantenere l’imbattibilità, unica nei campionati nazionali, in compagnia di Bulloneria Emilia PGS Casinalbo ed artiglio Marking Product nei tornei Regionali. All’inseguimento della Kerakoll, che conserva tre punti di vantaggio ed una partita in meno, rimane così solo la National Villa d’Oro, con Viadana, con i rossoneri che si sono sbarazzati dell’Ama S.Martino di Francesco Ghelfi (foto): risultati diversi per le altre due modenesi, molto bene la Moma Anderlini, che passa al tie break a Bardolino, con 20 punti di Storchi, e malino l’Univolley Carpi, che parte bene con l’Ongina, poi si fa rimontare, e può recriminare sui vantaggi al quarto set. Nel settore femminile sabato da dimenticare in B1 femminile: se il compito del Volley Modena contro la capolista Everest Gossolengo era molto difficile, ed è costata la striscia positiva, ci si aspettava di più dalla BSC Sassuolo con Garlasco, il primo set perso 1025 ha tagliato un po’ le gambe a Moschettini e compagne. Migliore la situazione in B2, vincono in tre su quattro: importanti i successi di Zerosystem S.Damaso, che sale al secondo posto, e di Hidroplants Soliera 150 e Drago Stadium Mirandola in chiave salvezza. Cade solo la Moma Anderlini, al tie break con S.Martino Buon Albergo.

r.c.