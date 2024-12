Volley minore. Troppo Garlasco, Bsc si arrende. Vincono Modena e Zerosystem

Qualche risultato positivo, ed una prevedibile sconfitta, nelle gare pomeridiane dei campionati minori di pallavolo, che chiudono nel weekend un 2024 ricco d’impegni: il risultato negativo arriva dal PalaPaganelli di Sassuolo, dove la BSC Volley non riesce a fare un bel regalo ai propri tifosi, e si arrende, come era nelle previsioni, al Volley Garlasco, secondo della classe, che viola l’impianto sassolese con un netto 3-0 (25/14 25/19 25/23). Dopo un inizio disastroso, solo nella terza partita la squadra di Ivan Tamburello si scuote un po’, e complici i cambi che rivitalizzano il gioco, riesce ad essere più competitiva, anche se si chiude senza alcuna giocatrice in doppia cifra.

Doppia vittoria invece per Volley Modena alle Guarini sul temuto Bindi S.Giovanni Valdarno, e della Zerosystem S.Damaso, che soffre un po’ per avere ragione dell’Arbor Reggio Emilia, e chiudere in testa l’anno: 3-1 (25/21 25/22 22/25 25/13) il finale per le ragazze di Andreoli, che ritrovano una Caroli inarrestabile, con 23 punti all’attivo. E’ ancora più netto il successo del Volley Modena, che regola 3-0 (25/18 25/17 25/15) in grande difficoltà in attacco, l’esatto opposto delle modenesi, dove Lancellotti (foto) può sfruttare molte carte per concludere.

In serie C Femminile, chiude l’anno largamente in testa la Mondial Holacheck Carpi battendo 3-1 CUS Parma, mentre nell’altro girone Corlo quasi abdica: nel maschile la Tecnoarmet Soliera 150 strapazza l’Artiglio nel derby, e chiude l’anno con ben cinque punti sul S.Martino, e nove sulla RCL Gallonese. Scendendo di categoria chiude il 2024 in testa anche Univolley Carpi e Modena Est nel maschile, mentre nel femminile è l’Invicta a chiudere in testa, ma alle sue spalle molte altre squadre modenesi.

Riccardo Cavazzoni