Volley. Montesport in trasferta a Seravezza. I’ Giglio e Timenet a caccia di punti

Per il campionato di Serie B1 femminile, girone B, la Montesport è in trasferta questo pomeriggio, alle 18, a Seravezza dove, alla Palestra Comunale, affronterà le locali del VP Volley Canniccia (Lucca). Le montespertolesi sono seste in classifica con 15 punti mentre le locali sono undicesime con 11 punti. Le ragazze di Barboni partono decise a portare punti preziosi per migliorare ulteriormente la classifica. Arbitreranno Tagliaferro e Vigato.

In serie B2 Girone G I’ Giglio di Castelfiorentino alla Palestra Enriques di viale Duca d’Aosta, alle 18, affronterà la Ius Pallavolo Arezzo. Le valdselsane sono terz’ultime in classifica con 7 punti mentre le avversarie sono penuiltime con 2 punti. E’ indispensabile fare bottino pieno le biancorosse per risalire la china e portarsi in zona più tranquilla. Arbitreranno Gemma e Fiori.

In Serie C, Girone A, la Timenet Empoli affronterà al PalAramini, alle 21, la Firenze Ovest. Le giallonere che sono in testa alla classifica con 30 punti, cercheranno di fare bottino pieno per mantenere la testa della classifica. Le avversarie sono settime con 18 punti ma non dovrebbero essere un ostacolo difficile. Arbitrerà Razzolini.

La Pallavolo Fucecchio, quarta in classifica con 25 punti, affronterà alle 21, alla palestra di via Leonardo da Vinci, l’Astra Chiusure Lampo che è seconda con 29 punti. Sarà una partita sicuramente combattuta e le bianconere avranno sicuramente bisogno dell’appoggio del pubblico.

L’A.P. Certaldo che è tredicesima con 7 punti, oggi pomeriggio riceve al PalaBoccaccio la Pietro Larghi di Colle dio Val d’Elsa che di punti ne ha 17. Il pronostico è per le ospiti, ma le ragazze valdelsane lotteranno per guadagnare punti necessari per allontanarsi dalla zona retrocessione. Arbitrerà Vagheggini.

La Montelupo Città della Ceramica, ultima in classifica, questa sera, alle 21 sarà alla Rufina per incontrare le locali della Pol. Remo Masi che di punti ne hanno 17. Pronostico obbligato. Arbitrerà Di Stefano.

In campo maschile, il Jolly di Fucecchio terz’ultimo con 12 punti, sarà ospite della prima della classifica, la Torretta Livorno, alle 18, alla Palestra dei VV.FGF.. Prenostico purtroppo obbligato., Arbitreranno Pagliaro e Velli.