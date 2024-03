Volley, Nas Tournement. La Valsa Group a Dubai. Successo contro Cisterna

Semifinali assicurate al Nas Tournement per la Valsa Group Modena, dopo i primi due match che hanno portato altrettanti successi alla truppa di Giuliani impegnata nell’esibizione di Dubai. Se il primo 3-1 era arrivato contro una squadra degli Emirati Arabi alla quale erano stati innestati alcuni stranieri per l’occasione, sicuramente c’è più da rallegrarsi per il secondo successo, il 3-0 su Cisterna, prossima avversaria nei playoff per il quinto posto, maturato lunedì sera.

Parziali nettissimi (25-19 25-15 25-19) con l’unica fase di piccola difficoltà a inizio terzo parziale. Per il resto Modena ha macinato punti, facendo affidamento soprattutto su un ottimo Maksim Sapozhkov, rilanciato nel sei più uno titolare da coach Giuliani. La Valsa Group sta infatti affrontando questa trasferta araba mettendo in campo Bruno in regia, Sapozhkov opposto, Davyskiba schiacciatore vicino e Rinaldi schiacciatore lontano, Sanguinetti centrale vicino e Brehme centrale lontano, avendo ritrovato anche Federici nel ruolo di libero titolare. Come detto buone risposte da Sapozhkov (16 punti col 53% in attacco, 4 muri e 4 ace), ma anche da Davyskiba (16 punti anche per lui, 55% in attacco e 3 ace), mentre Rinaldi ha ricevuto col 73% di positività. Oggi l’ultimo match del girone, poi le semifinali il 29 marzo, la finalina per il terzo posto il 30 marzo e la finalissima nel giorno di Pasqua, domenica 31 marzo. I play off per il quinto posto, ancora non calendarizzati dalla Lega Pallavolo, inizieranno comunque mercoledì 3 o giovedì 4 aprile: la Valsa ancora non sa se inizierà al PalaPanini o fuori casa in un girone all’italiana con Padova, Verona, Cisterna, una tra Monza e Civitanova, una tra Milano e Piacenza.