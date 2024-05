Volley. ’Nations League’ dura per De Cecco. Anzani e Sanguinetti spettatori

Continua il cammino dei pochi modenesi che quest’anno sono convocati nelle rispettive nazionali nella Pool 2 di Volleyball Nations League a Rio de Janeiro. Una pool che non è iniziata nel migliore dei modi per l’Argentina di Luciano De Cecco (sempre titolare), alla ricerca come l’Italia dei punti qualificazione per Parigi 2024. Dopo la sconfitta iniziale col Giappone, i gauchos hanno perso anche dal Brasile padrone di casa: 3-2 il punteggio per Bruno (ha giocato più tempo Cachopa) e compagni, nonostante l’Argentina si fosse portata avanti per 2-1. L’Italia di Anzani e Sanguinetti (foto) invece prosegue il suo percorso netto, e dopo aver dominato 3-0 la Germania di Brehme si è imposta con lo stesso punteggio anche contro l’Iran. I due centrali in forza alla Valsa Group non sono mai entrati in campo in questa seconda sfida per gli azzurri. Ancora ieri sera in campo il Brasile (che ha sconfitto 3-1 la Serbia, anch’essa in caccia di punti per il ranking) mentre l’Italia sfidava il Giappone e l’Argentina la Germania. Oggi invece sarà tempo di big match tra Italia e Brasile, per gli azzurri sono in palio punti decisivi per la qualificazione ai Giochi, mentre De Cecco e i suoi se la vedranno nella notte contro l’Iran. Intanto sui propri social Modena Volley sta confermando i giocatori che rimarranno: dopo Davyskiba, ufficializzata anche la permanenza in gialloblù di Dragan Stankovic un’altra stagione.

a.t.