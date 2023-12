Volley. Nazionale Under 20 convocata Mescoli

Irene Mescoli, classe 2006 prodotto del vivaio dell’Anderlini Modena, e figlia d’arte di Marcello Mescoli, e Claudia Fiorini, è stata convocata per uno stage di allenamento della Nazionale Juniores – Under 20, che si svolgerà al Centro Federale Pavesi di Milano dal 18 al 23 dicembre. La convocazione di Irene Mescoli si aggiunge al doppio tris di chiamate in azzurro arrivate nei giorni scorsi: Melissa Mazzieri, Lisa Dharma Monari Gamba, ed Anna Nidia Sartori Sannazzo saranno impegnate per uno stage di allenamento al Centro Federale Pavesi dal 10 al 12 dicembre, nell’ambito della costruzione delle prossime Nazionali, mentre Stella Cornelli, Beatrice Spada ed Asia Spaziano prenderanno parte ad uno stage di allenamento della Nazionale PreJuniores Under 18 che si svolgerà al Centro Federale Pavesi dal 17 al 23 dicembre.

r.c.