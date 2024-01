Volley, Nel campionato Under 18 la Robur Massa approda alle semifinali territoriali di categoria. Toracca: "Ci considerano outsider ma non vogliamo fermarci sul più bello»

Missione compiuta per la squadra femminile Under 18 della Robur Massa che è approdata alle semifinali territoriali di categoria. La qualificazione era ipotecata dopo il 3 a 1 dell’andata rifilato al Blu Volley Quarrata ma le ragazze del coach Alessio Toracca si sono ripetute nella gara di ritorno disputata alla palestra Bertagnini imponendosi con un perentorio 3 a 0. Mercoledì prossimo le biancorosse saranno impegnate nella semifinale d’andata contro la vincente tra Volley Aglianese e Montebianco Volley.

"Entrambe sono ottime formazioni e ci attende in ogni caso un’avversaria molto competitiva – ha anticipato il tecnico massese –. Ci consideriamo una outsider visto che in Under 18 è molto tempo che non si raggiungeva questo traguardo. Essere arrivati fin qui ci da già molta gioia ma non vorremmo fermarci sul più bello anche perché nell’ultima gara abbiamo avuto un pubblico straordinario che ci ha spinto fino in fondo".

Buona parte del gruppo delle ragazze dell’Under 18 sta contribuendo anche alle fortune della formazione di Seconda Divisione che dopo 4 giornate è ancora a punteggio pieno nel proprio campionato. Le tartarughine di Toracca nell’ultimo match hanno superato a Pontremoli per 3 a 1 il Volley Team Lunigiana infliggendogli la prima sconfitta stagionale. In classifica si delinea una lotta a due tra la Robur e il Volley Lido Oasi, anche lui senza “macchie“ nel torneo. Venerdì 2 febbraio è in programma lo scontro diretto a Camaiore al termine del quale ci sarà una sola capolista.

Gianluca Bondielli