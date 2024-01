Volley Nel recupero di Serie C maschile. Massa Carrara super. Batte la Mazzoni e sale al terzo posto

pallavolo Massa Carrara

3

Zona Mazzoni

1

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Attuoni, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Rustighi, Tussari. All. Cei.

ZONA MAZZONI: Alamanni, Borghi C., Borghi L., Fattorini, Fedi, Fiorentino, Giannini, Gori, Licata, Lombardi, Marinaro, Mori, Murgia, Spiniello, Zodi. All. Cravedo.

Arbitri: Torriani e Del Freo.

Parziali: 25-20, 23-25, 25-22, 25-23.

MASSA – Non si ferma più la Pallavolo Massa Carrara, al suo terzo successo consecutivo in Serie C maschile. Stavolta al PalaOliveti gli apuani hanno sconfitto la Zona Market Mazzoni nel recupero della prima giornata e hanno così raggiunto Cecina al terzo posto. Privo di Podestà e Bagnoli, il tecnico Cei è partito con Guidi, Briglia (nella foto), Haxhijmeri, Mosca, Passino, Tussari e Aliboni libero. I locali hanno vinto senza patemi il primo set mentre nel secondo c’è stata la reazione di Pistoia.

"Abbiamo vinto una gara complicata – spiega il coach – contro un avversario esperto che in questo girone d’andata ha raccolto meno di quello che avrebbe potuto. Guidi, Briglia e Aliboni hanno trascinato la squadra nei momenti difficili ma sono contento di come sia uscito fuori un gruppo coeso che sta definendo la propria identità. Ho in palestra dei ragazzi in gamba che si impegnano e cercano di migliorarsi ogni settimana e questo è un valore aggiunto".