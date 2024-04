Volley Nella categoria S3 secondo livello maschile. Massa Carrara si laurea campione territoriale dell’Appennino Toscano

Altra bella soddisfazione a livello giovanile per la Pallavolo Massa Carrara che si è aggiudicata il titolo di campione territoriale S3 secondo livello maschile dell’Appennino Toscano. I piccoli pallavolisti del sodalizio massese si sono imposti nella final four allestita dalla società Avis Volley Pistoia e disputata nella palestra della scuola Leonardo Da Vinci. La Pallavolo Massa Carrara ha perso l’incontro inaugurale contro la formazione di casa col risultato di 2 a 1. Dopo essersi aggiudicata il primo set (15-14) ha finito per perdere i due parziali seguenti (11-15 e 10-15). La rimonta è arrivata, però, grazie agli incontri successivi. Gli apuani hanno piegato prima la resistenza dell’Asd Forte dei Marmi Volley col punteggio di 2 a 1 (parziali 14-15, 15-12 e 7-15) e poi hanno superato l’UPC Volley con un netto 3 a 0 (parziali 15-6, 15-11 e 15-16).

Proprio quest’ultimo match è stato quello che ha fatto la differenza a fini della classifica definitiva perché a parità di numero di successi ottenuti la formazione massese è stata l’unica a vincere una gara senza perdere set.

Nella foto, la squadra della Pallavolo Massa Carrara