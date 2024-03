Volley. Niagara vola con serie C e under 19. Il team di Piva ne vince 15 di fila

Importante risultato per l’Under 19 Niagara 4 Torri, che martedì sera ha portato a casa la 15esima vittoria consecutiva, giocando in casa contro la Pallavolo Bologna B. Una vera e propria impresa per i ragazzi di coach Giovanni Piva, che si ritrovano primi nel girone e classificati di diritto al concentramento che si terrà a Ferrara il 7 aprile.

Queste le parole di coah Giovanni Piva: "Martedì sera abbiamo vinto la 15esima partita di fila in under 19 e

domenica giocheremo l’ultima del girone, in trasferta a Cento. Puntiamo a fare l’en plein, ma in ogni caso siamo già certi del primo posto e di essere passati alla fase regionale. Ci siamo quindi guadagnati il titolo di

campioni interprovinciali tra Ferrara e Bologna. Il 7 aprile si giocherà il concentramento che vedrà il team

vincitore qualificarsi per le final 4 regionali. Vincendo il campionato, ci siamo aggiudicati di diritto la possibilità

di disputare il concentramento in casa. Le nostre sfidanti al concentramento saranno l’Anderlini Modena, che

attualmente milita nel campionato di Serie B, e la formazione di Ravenna verrà decisa in questi giorni in base agli ultimi risultati. In particolar modo la sfida con l’Anderlini sarà un match importante contro una squadra che ha dimostrato tanto. Sarà un’occasione per poter giocare davanti al nostro pubblico e speriamo quindi

possa essere numeroso e confidiamo in un importante tifo. Fino ad oggi abbiamo fatto molto bene e i ragazzi

sono in costante crescita, per cui è un’occasione che possiamo giocarci al 100%". Spazio anche per la serie C, allenata sempre da coach Giovanni Piva che in questa fase di ritorno ha ripreso in mano le redini e sta conquistando un successo dietro l’altro. "Nel girone di ritorno abbiamo già vinto 3 partite, a discapito della sola vittoria nel girone di andata. Speriamo di continuare a portare a casa questi successi".