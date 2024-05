Volley, oggi al Ginnasio sportivo la final four regionale. Libertas, l’under 18 cerca il titolo e il pass per i Nazionali

Forlì capitale regionale per un giorno del volley giovanile. La nostra città, infatti, ospita oggi la final four del campionato Under 18 femminile, una vetrina di prestigio per giovani promesse che si candidano a rappresentare il futuro del movimento pallavolistico italiano.

Oggi alle ore 11, in contemporanea, si disputa la sfida tra Libertas Forlì/Mosaico Ravenna (formazione sperimentale frutto della sinergia tra i due club romagnoli) e Fossati Vap Piacenza, in campo al Ginnasio sportivo di viale della Libertà. Mentre la palestra Marabini di San Martino in Strada ospita Moma Anderlini Modena-Vtb Progresso Aredici Bologna. Le vincenti se la vedranno l’una contro l’altra, poi, nella finalissima in programma nel pomeriggio di oggi stesso (ore 16.30) al Ginnasio sportivo.

In palio c’è il titolo di campionesse regionali che consente di bypassare il primo turno della successiva fase nazionale, alla quale accedono prima e seconda classificata della final four odierna e che si svolgerà dal 14 al 19 maggio in Puglia, presso le città di Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli e Putignano. Qui a confrontarsi sarà il gotha della pallavolo italiana Under 18. Per arrivarci è ‘sufficiente’ vincere la semifinale del mattino.

"Vorremmo un Ginnasio sportivo gremito – scandisce Riccardo Molinari, vicepresidente della Libertas –, ma siamo certi che forlivesi e ravennati risponderanno numerosi all’appello. Per noi approdare alle finali nazionali sarebbe motivo di vanto". A guidare le ragazze è lo stesso coach Biagio Marone che guida la Libertas Bleu Line di serie B1.

Ecco la rosa della Libertas/Mosaico. Palleggiatrice: Casali. Centrali: Minniti, Comastri, Matrone. Schiacciatrici: Bellavista, Benzoni, Ravaioli. Opposto: Simoncelli. Liberi: Cavalli, Sbano. Universali: Esposto, Altini, Giunchi, Bertaccini. All.: Marone (assistente Focchi).

Marco Lombardi